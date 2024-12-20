В Дмитровске состоялась познавательная программа «Праздник света и добра»

Во всех учреждениях культуры Дмитровского городского округа в преддверии праздников проходят разнообразные праздничные мероприятия. В рамках XXII Московских областных Рождественских образовательных чтений в Дмитровской библиотеке православной культуры состоялась познавательная программа «Праздник света и добра», сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Библиотекари провели увлекательную беседу с учениками школы № 8, в ходе которой рассказали об истории и традициях празднования Рождества. Дети узнали, как готовиться к этому светлому празднику, что он означает, какие развлечения являются традиционными и в чем их секрет.

Библиотекарь также обратила внимание детей на то, что в эти предпраздничные дни особенно важно быть милосердными и стараться помогать тем, кто нуждается в помощи.

Конечно, ни одни рождественские встречи не обходятся без чтения любимых книг. Для чтения вслух были выбраны отрывки из произведений, представленных на книжной выставке «Снежная нежная сказка зимы»: К. Булычев «Алиса Селезнева и Снегурочка», П. Бажов «Серебрянное копытце» и другие.

Вторая часть программы прошла около красиво украшенной новогодней ели, где школьники водили хоровод, танцевали и пели песни. Настоящим сюрпризом для всех участников стало появление живой елочки. Библиотекарь, одетая в костюм ростовой куклы «Елочка», провела с ребятами веселые подвижные игры.

После мероприятия школьники были в восторге, говоря, что им было очень интересно, увлекательно и весело. Они от всего сердца поблагодарили сотрудников библиотеки за отлично проведенное время.

«Такие мероприятия не только обогащают знания детей, но и воспитывают в них милосердие и любовь к чтению, что особенно важно в преддверии Нового года и Рождества. Спасибо организаторам за создание волшебной атмосферы и радость, доставленную школьникам!» — прокомментировала заместитель главы Дмитровского городского округа Ирина Костышина.

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