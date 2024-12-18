В Дмитрове завершился финал смотра строя и песни среди кадетов и школьников

В парке «Экстрим» прошел финал смотра строя и песни среди кадетов и школьников Дмитровского городского округа, в котором участвовали команды-победители зонального этапа. Конкурс является частью ежегодной военно-патриотической игры «Наша сила в единстве», передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Смотр строя и песни — это первый этап. Далее ребят ждет игра «Зарница», школьный бал и спартакиада допризывной молодежи на базе центра «Красная Звезда» Минобороны России.

В этом году заявку подали 18 школ, а в финал вышли 12 команд: 6 из обычных классов и 6 кадетских. Команды состояли из 15 учащихся с 5 по 9 классы. Участникам нужно было продемонстрировать не только строевые навыки, но и умения в ориентировании, вязке узлов, оказании помощи пострадавшим и сборке-разборке оружия. Этапы оценивали офицеры запаса, имеющие опыт работы с подрастающим поколением, главный судья — полковник Игорь Костин.

«Смотр строя и песни является важным этапом в воспитании подрастающего поколения. Мы гордимся нашими школьниками и кадетами, которые показывают отличные результаты и стремятся к новым достижениям», — сказал временно исполняющий полномочия главы Дмитровского округа Иван Курданин отметил высокий уровень подготовки участников.

Победителями стали команды из Синьковской школы № 2 среди общеобразовательных классов и Синьковской школы № 1 среди кадетских классов.

В Подмосковье хорошие результаты в сфере образования благодаря открытости школ к нововведениям и диалогу с обществом, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Особенно я хочу отметить наши флагманские школы, но подчеркнуть не их привилегированность, а то, что они всегда открыты (к диалогу, к чему-то новому — ред.)», — сказал Воробьев.