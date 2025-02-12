сегодня в 17:06

В Дмитрове установят 20 детских площадок в 2025 году

В 2025 году в Дмитрове запланировано комплексно благоустроить дворовые территории микрорайона Космонавтов. Последний раз работы здесь проводились более десяти лет назад, сообщает пресс-служба администрации округа.

Во дворах многоквартирных домов будут асфальтированы тротуары, внутридворовые проезды и парковки для автотранспорта. Благоустройство предстоит в 18 дворах общей площадью 39 972,6 кв. метров.

Глава Дмитровского муниципального округа Иван Курданин осмотрел дворы, в которых будут проведены работы и пообщался с жителями, они внесли свои предложения.

Благоустройство предстоит по следующим адресам:

ул. Космонавтов, д. 31, 42, 36;

ул. Космонавтов, д. 19а;

ул. Космонавтов, д. 27, 29;

ул. Космонавтов, д. 18, 28;

ул. Космонавтов, д. 24;

ул. Космонавтов, д. 25;

ул. Космонавтов, д. 20а, 21;

ул. Космонавтов, д. 41;

ул. Космонавтов, д. 50;

ул. Космонавтов, д. 22, 23, 26;

ул. Космонавтов, д. 37, 38, 39;

ул. Космонавтов, д. 43;

ул. Космонавтов, д. 13, 14, 15;

ул. Космонавтов, д. 9, 10;

ул. Космонавтов, д. 7, 8;

ул. Космонавтов, д. 6;

ул. Комсомольская, д. 7.

Во время проведения комплексных работ на ул. Космонавтов планируется установить:

две детские игровые площадки у дома 31;

воркаут-площадку у дома 42;

воркаут и детскую площадки у дома 36;

детскую игровую площадку у домов 27 и 29;

детскую игровую площадку у домов 22, 23 и 26;

детскую игровую площадку у дома 20а;

воркаут-площадку у дома д. 21;

детскую игровую площадку у дома 19а;

две детские игровые площадки у дома 18;

детскую игровую площадку у дома 15;

детскую игровую площадку д. 50.

Кроме того, в этом году в Дмитрове запланировано установить детские игровые площадки и во дворах домов, расположенных по адресам:

ул. Комсомольская, д. 7;

ул. Большевистская, д. 23, 25;

мкр. Внуковский, д. 12;

мкр. Внуковский, д. 13;

ул. Подъячева, д. 7, 9, 13, 11;

мкр. им. А. М. Маркова, д. 5, 10, 12.

Все площадки будут оборудованы дополнительным освещением, также на них установят видеонаблюдение.

«Благоустройство дворовых территорий — это важный проект, направленный на улучшение качества жизни наших граждан. Мы стремимся сделать дворы более комфортными, современными и безопасными. Новые детские площадки, воркаут-зоны и обновленные тротуары станут прекрасным местом для активного отдыха и прогулок для жителей всех возрастов», — отметил Иван Курданин.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность обеспечения безопасности жителей на детских площадках.

«Важно, чтобы те площадки, которые мы строим в Подмосковье, были безопасными и комфортными», — подчеркнул глава региона.