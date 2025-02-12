В Дмитрове установят 20 детских площадок в 2025 году
Фото - © Администрация Дмитровского муниципального округа
В 2025 году в Дмитрове запланировано комплексно благоустроить дворовые территории микрорайона Космонавтов. Последний раз работы здесь проводились более десяти лет назад, сообщает пресс-служба администрации округа.
Во дворах многоквартирных домов будут асфальтированы тротуары, внутридворовые проезды и парковки для автотранспорта. Благоустройство предстоит в 18 дворах общей площадью 39 972,6 кв. метров.
Глава Дмитровского муниципального округа Иван Курданин осмотрел дворы, в которых будут проведены работы и пообщался с жителями, они внесли свои предложения.
Благоустройство предстоит по следующим адресам:
- ул. Космонавтов, д. 31, 42, 36;
- ул. Космонавтов, д. 19а;
- ул. Космонавтов, д. 27, 29;
- ул. Космонавтов, д. 18, 28;
- ул. Космонавтов, д. 24;
- ул. Космонавтов, д. 25;
- ул. Космонавтов, д. 20а, 21;
- ул. Космонавтов, д. 41;
- ул. Космонавтов, д. 50;
- ул. Космонавтов, д. 22, 23, 26;
- ул. Космонавтов, д. 37, 38, 39;
- ул. Космонавтов, д. 43;
- ул. Космонавтов, д. 13, 14, 15;
- ул. Космонавтов, д. 9, 10;
- ул. Космонавтов, д. 7, 8;
- ул. Космонавтов, д. 6;
- ул. Комсомольская, д. 7.
Во время проведения комплексных работ на ул. Космонавтов планируется установить:
- две детские игровые площадки у дома 31;
- воркаут-площадку у дома 42;
- воркаут и детскую площадки у дома 36;
- детскую игровую площадку у домов 27 и 29;
- детскую игровую площадку у домов 22, 23 и 26;
- детскую игровую площадку у дома 20а;
- воркаут-площадку у дома д. 21;
- детскую игровую площадку у дома 19а;
- две детские игровые площадки у дома 18;
- детскую игровую площадку у дома 15;
- детскую игровую площадку д. 50.
Кроме того, в этом году в Дмитрове запланировано установить детские игровые площадки и во дворах домов, расположенных по адресам:
- ул. Комсомольская, д. 7;
- ул. Большевистская, д. 23, 25;
- мкр. Внуковский, д. 12;
- мкр. Внуковский, д. 13;
- ул. Подъячева, д. 7, 9, 13, 11;
- мкр. им. А. М. Маркова, д. 5, 10, 12.
Все площадки будут оборудованы дополнительным освещением, также на них установят видеонаблюдение.
«Благоустройство дворовых территорий — это важный проект, направленный на улучшение качества жизни наших граждан. Мы стремимся сделать дворы более комфортными, современными и безопасными. Новые детские площадки, воркаут-зоны и обновленные тротуары станут прекрасным местом для активного отдыха и прогулок для жителей всех возрастов», — отметил Иван Курданин.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность обеспечения безопасности жителей на детских площадках.
«Важно, чтобы те площадки, которые мы строим в Подмосковье, были безопасными и комфортными», — подчеркнул глава региона.