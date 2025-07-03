В Дмитрове студенты ДИНО успешно защитили дипломные работы

В Дмитровском институте непрерывного образования (ДИНО) прошла защита выпускных квалификационных работ бакалавров по специальности «Государственное и муниципальное управление», сообщили в пресс-службе округа.

Высокий уровень подготовки выпускников ДИНО традиционно отмечается экспертной комиссией. Дипломные работы всегда отличаются глубоким анализом нормативно-правовой базы, тщательной проработкой социально-экономических показателей и обоснованием эффективности бюджетных расходов. Студенты продемонстрировали высокий уровень профессиональных компетенций в сфере государственного управления.

Практические исследования стали ключевым преимуществом представленных работ. Выпускники успешно разработали управленческие решения и программы развития для различных сфер: социальной инфраструктуры, экономического сектора и жилищно-коммунального хозяйства. Особое внимание было уделено вопросам оптимизации бюджетных процессов и повышения эффективности государственного управления.

Актуальность исследований была отмечена членами экзаменационной комиссии, в состав которой вошёл вице-президент Союза ДМТПП Денис Успехов.

«Успешная защита дипломных работ стала ярким подтверждением эффективности образовательной программы ДИНО и высокого уровня подготовки кадрового резерва для государственной службы. Знания в области государственного и муниципального управления, полученные студентами, помогут им внести существенный вклад в развитие родного края. Администрации округа нужны такие специалисты. Будем рады работать в одной команде на благо всех жителей нашего округа», — прокомментировал временно исполняющий полномочия главы Дмитровского муниципального округа Михаил Шувалов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что область активно инвестирует в образование, в частности, в лаборатории, кластеры, в интеграцию с университетами. Например, в регионе развивается проект «Предшкола».

«Мы инвестируем в образование и в лаборатории, и в образовательные кластеры, в интеграцию с университетами, потому что, когда школа интегрирована в университет, это еще более высокое качество образования для наших детей», — сказал Воробьев.