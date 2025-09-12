В Дмитрове с молодежью обсудили будущее профессий и научились спасать жизни

Как отметил врип главы Дмитровского округа Михаил Шувалов, такие встречи крайне важны для профессиональной ориентации и личностного роста подростков. «Задача взрослых — не просто рассказать о мире профессий, а дать ребятам практические инструменты для успешного старта. Важно, когда своим опытом с молодежью делятся такие увлеченные и компетентные специалисты. Это не только расширяет кругозор, но и зажигает искру интереса к собственному будущему», — подчеркнул Михаил Николаевич.



В ходе живого и открытого диалога Александра Вячеславовна, которая также является преподавателем специальных дисциплин Дмитровского техникума, подробно рассказала о возможностях, которые открывает перед студентами чемпионатное движение «Профессионалы». Речь шла о том, как участие в конкурсах профессионального мастерства влияет на карьерный рост, развитие практических навыков и повышает конкурентоспособность молодого специалиста.



Особый акцент гостья встречи сделала на вопросах мотивации. Она подчеркнула, что стремление к саморазвитию и желание проявить свои способности — это ключевые факторы успеха в любой профессии, особенно в такой ответственной, как спасатель.



Динамичной и полезной частью программы стал мастер-класс по оказанию первой помощи. Под руководством эксперта участники научились правильно классифицировать различные виды кровотечений, осваивали технику наложения тугих повязок и жгутов. Полученные знания ребята сразу же закрепили на практике, отрабатывая алгоритмы действий. Эти простые навыки могут оказаться бесценными и помочь спасти чью-то жизнь.



Помощь в проведении мероприятия оказали волонтеры Подмосковья.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев рассказал, что население Московской области увеличилось на 1,6 млн человек за последние 10 лет.

«Развитие во всех сферах должно соответствовать такому темпу роста населения. Это, конечно, требует современных, умных подходов, профессиональных исполнителей», — рассказал Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям Московской области