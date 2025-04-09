В Дмитрове провели техосмотр 130 единиц сельхозтехники, они допущены к работе

Специалисты Гостехнадзора министерства экологии и природопользования Московской области провели плановый технический осмотр сельскохозяйственной техники в АО «Агрофирма „Бунятино“. Об этом сообщает пресс-служба администрации Дмитровского округа.

В ходе проверки инспекторы оценили техническое состояние тракторов, самоходных машин и прицепов, а также проконтролировали их соответствие требованиям безопасности. Особое внимание уделялось защите жизни и здоровья людей, сохранности имущества и охране окружающей среды. Дополнительно ведомство уточнило регистрационные данные и количество единиц техники.

Среди проверенных машин — новейший самоходный опрыскиватель Amazone Pantera 4504, приобретенный в декабре 2024 года и полученный в апреле 2025 года. Это единственная сельхозмашина такой модели во всем Дмитровском округе. Объем бака составляет 4500 литров, а ширина захвата достигает 36 метров, что позволяет быстро и качественно обрабатывать большие площади. Мощный двигатель и современные системы управления обеспечивают высокую производительность и точность.

Панель управления опрыскивателя Amazone Pantera 4504 позволяет легко настраивать параметры работы, обеспечивая максимальную эффективность распыления. Высокий уровень автоматизации и точности работы делает эту машину незаменимой для крупных сельскохозяйственных предприятий.

Всего было осмотрено 130 единиц сельхозтехники, которые были допущены к работе в новом сезоне.

В мероприятии приняли участие 48 трактористов агрофирмы. Государственные инспекторы Гостехнадзора отметили высокий уровень подготовки техники и ответственное отношение сотрудников к ее эксплуатации.

«Регулярные проверки техники — важная часть обеспечения безопасности сельскохозяйственных работ. Хочу отметить слаженную работу специалистов Гостехнадзора и ответственный подход руководства агрофирмы к подготовке машин. Работники организации добросовестно относятся к обслуживанию техники, что позволяет поддерживать ее в надлежащем техническом состоянии», — отметил глава Дмитровского округа Иван Курданин.

АО «Агрофирма „Бунятино“ подтверждает готовность к эффективной и безопасной работе в новом сельскохозяйственном сезоне.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поделился достижениями региона в развитии селекции и семеноводства. Он также рассказал о потенциале в сфере экспорта.

«У нас доля сельхозпродукции в региональном валовом продукте — всего 5%. Но при этом мы занимаем 5 место в стране по экспортному потенциалу», — отметил Воробьев.