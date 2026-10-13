В Дмитрове провели семейный праздник с забегами и занятиями с питомцами

Жители и гости Дмитрова 11 октября собрались у Ледового дворца и в сквере имени Алины Макаренко на праздник «Всей семьей — и с хвостом!». Программа объединила спорт, творчество и заботу о животных, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В празднике участвовали жители и гости города с питомцами, а также воспитанники спортшколы Альберта Демченко из отделений хоккея, фигурного катания, плавания, керлинга и санного спорта.

Детские забеги разделили по возрастам — от малышей до подростков. Хозяева с собаками преодолели 300 метров. Всего на беговые старты вышли 65 человек. Победители и призеры получили грамоты, сладкие призы и приглашения в бассейн и на каток от спорткомплекса «Дмитров».

Комплекс «Патриот» организовал лазертаг, Василий Пересвет — спортивные бои на мечах. Группа поддержки Kai team обучала основам чирлидинга, Егор Коваль провел занятие по зумбе. Гости также катались на роликах и играли в шахматы.

Дмитровская ветеринарная станция провела викторины и консультации о здоровье и уходе за животными. Сотрудники пожарной станции организовали интерактивную площадку, где можно было попробовать себя в роли пожарного. Дети вместе с «Волонтерами Подмосковья» делали тематические открытки и лепили из воздушного пластилина.

Тренеры спортшколы Альберта Демченко организовали прокаты на профессиональных спортивных санях и мастер-классы по владению хоккейной клюшкой. Кинологи воинской части «Княжево» показали приемы дрессировки, команда МАКСИМА DOG провела интерактив по аджилити.

Перед гостями выступили коллективы «Яркие гости», «Легендарики» и BLADE TRIP. Партнеры праздника — «Максим ПАРК», ООО «Агросур» и ООО «Молочный мир Дмитров» — угощали попкорном, мороженым, чаем и пирогами.

«Праздник получился веселым и добрым — именно таким, каким и должен быть день, проведенный всей семьей. Спасибо организаторам, они показали: спорт и творчество по душе и взрослым, и детям», — отметил глава Дмитровского округа Михаил Шувалов.

Больше возможностей для занятий спортом появляется с госпрограммой «Спорт России» - она помогает развивать инфраструктуру и создавать условия для тренировок. По всей стране строят спортивные площадки и стадионы, а также проводят тематические фестивали.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.