В Дмитрове провели отборочный этап чемпионата «Абилимпикс» по флористике

На площадке Дмитровского техникума прошли соревнования отборочного этапа национального чемпионата по профессиональному мастерству среди людей с инвалидностью и ОВЗ «Абилимпикс» по компетенции «Флористика». Об этом сообщили в пресс-службе министерства образования Московской области.

Соревнования проходили как среди студентов, так и школьников. В категории «Студенты» приняли участие ребята из девяти регионов Российской Федерации. При выполнении конкурсного задания необходимо было выполнить два модуля: создать и разместить букет на выставочном кубе в пространстве экспоместа и создать флористическое украшение на голову под заданный образ.

«На соревнованиях в категории «Школьники» ребята из восьми областей создавали настольную интерьерную композицию на выставочном кубе и флористическое украшение на руку под заданный образ», — добавили в пресс-службе ведомства.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что в регионе работает большое количество сильных педагогических коллективов.

При этом, по словам главы региона, система образования Подмосковья постоянно развивается.