В Дмитрове прошло чествование лучших выпускников школ округа

Торжественная церемония в честь успешного окончания школы медалистов и стобалльников прошла в Дмитрове. Глава городского округа Илья Поночевный поздравил ребят и вручил им благодарственные письма и заслуженные награды.

«Вы успешно прошли ЕГЭ и сейчас вступаете в самостоятельную взрослую жизнь. Какой она будет, насколько легко и интересно будет по ней идти — зависит от вас. Но уверен, что те знания, которые вы получили в школе, станут для вас надежной основой и теми парусами, под которыми идти вперед будет легче и увереннее. Ребята, вы — гордость Дмитровского края. И мы нуждаемся в таких, как вы — молодых, перспективных, с горящими глазами и желанием делать мир вокруг себя лучше. Верю, что через несколько лет вы вернетесь в родной Дмитров молодыми специалистами Дерзайте! Только вперед!» — сказал Поночевный.

Медаль «За особые успехи в учении» получили 137 юношей и девушек: 87 золотых и 50 серебряных. 10 дмитровских выпускников, набравших 100 баллов по результатам ЕГЭ и выпускница гимназии «Логос» Юлия Сизова ставшая мультибалльницей получили Благодарственные письма главы.

Выпускников-медалистов также поздравили начальник управления образования Татьяна Малинникова, благочинный Дмитровского церковного округа протоирей Афанасий Черногуз и депутат Мособлдумы Марина Шевченко.

В этом году из 11-х классов школ Дмитровского округа выпустились 639 юношей и девушек.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.

