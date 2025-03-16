В Дмитрове прошла встреча с главой проекта «Твой герой»

Авидзба поделился со студентами историями о своём участии в боевых действиях, наполненными глубокими размышлениями о патриотизме, ответственности и служении своему народу. Он рассказал о том, как личные качества и моральные ориентиры влияют на жизнь человека, и подчеркнул важность таких ценностей, как любовь к Родине, знание истории страны, уважение к её героям и сохранение семейных традиций.



"Русский народ нельзя победить на поле боя, потому что нас объединяет сила духа, стойкость и любовь к своей земле. Мы должны помнить свою историю, гордиться ею и передавать эти знания следующим поколениям», — отметил Алиас Витальевич.



Несмотря на тяжёлую травму, полученную в ходе боевых действий, Авидзба продолжает служить своей стране, занимаясь просвещением и воспитанием молодёжи. Он акцентировал внимание на необходимости критического мышления и умения анализировать информацию в условиях современного мира, где информационные потоки могут вводить в заблуждение.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что сейчас особый смысл имеет разговор с детьми и внуками, которые уже не так часто видели ветеранов ВОВ.

«Их подвиги должны жить в сердцах подрастающего поколения, как в свое время мы знали о подвигах, в том числе наших сибиряков, которые защищали Москву и обеспечили здесь прорыв — первое контрнаступление», — добавил Воробьев.