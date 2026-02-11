В Дмитрове прошел тренинг для молодежи по укреплению семейных отношений

В Дмитровском молодежном центре «КвАРТал» 9 февраля состоялся ролевой тренинг «Мосты между поколениями», направленный на развитие доверия между подростками и их семьями, сообщает пресс-служба администрации Дмитровского округа.

Мероприятие организовало сообщество «Возможно ВСЕ». Тренинг был посвящен проблеме кризиса доверия в семьях, который усугубляется цифровым разрывом и сложностями в выражении эмоций. Психолог провел с участниками исследование конфликтных ситуаций, чтобы показать, что трудности подростков часто связаны с семейными отношениями и неумением родителей договариваться между собой.

В ходе тренинга подростки примеряли на себя разные роли — от «двоечницы-прогульщицы» до «медалистки с завышенными стандартами». Такой подход помог участникам понять, что за разными моделями поведения стоят схожие потребности в признании и любви. Обсуждая свои впечатления, ребята учились открыто говорить о слабостях и искать закономерности в поведении.

Одна из участниц отметила, что тренинг помог ей лучше понять свою семью и определиться с будущей профессией. Заместитель главы округа Ирина Костышина подчеркнула, что подобные занятия учат молодежь объективно оценивать события и выражать свои мысли. Глава округа Михаил Шувалов добавил, что развитие молодежных центров важно для формирования навыков и социальных связей среди подростков.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что партнерство между культурой, спортом и малым бизнесом приносит другое качество в дома культуры и места детского отдыха и образования.

«Для нас очень важно партнерство между культурой, спортом, малым бизнесом, всем тем, что приносит другое качество в парки, детские школы искусств, ДК. Хочется, чтобы в каждом городе нашего Подмосковья были люди, которые отдают свою душу, силу, стремление сделать местом притяжения тот или иной кружок или творческое занятие. Я хочу, чтобы такие встречи и такой обмен мнениями позволял каждому из нас расти. Учиться—всегда важно, всегда полезно», — заявил Воробьев.