В Дмитрове прошел региональный конкурс профмастерства

В Дмитрове состоялся второй ежегодный региональный конкурс профессионального мастерства среди студентов 2-3 курсов средних профессиональных образовательных организаций Московской области, обучающихся по специальности «Конструирование, моделирование и технология швейных изделий». Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Организаторами конкурса выступили Ирина Александровская, директор Дмитровского техникума, и Игорь Макаров, генеральный директор мебельного комбината «Ладья». Мероприятие объединило талантливых студенток из разных городов Подмосковья, которые соревновались в мастерстве пошива подушки.

Участницам предстояло за 2 часа создать декоративную подушку, продемонстрировав не только технику шитья, но и творческий подход. Жюри, в состав которого вошли преподаватели техникума и ведущие технологи «Ладьи», оценивало точность кроя, качество исполнения и скорость работы.

Студентки Дмитровского техникума Валерия Марандюк и Маргарита Коровникова заняли 1 и 3 место соответственно. Призеры получили ценные подарки от мебельного комбината «Ладья», а все участницы — дипломы и памятные сувениры.

«Поддержка молодых специалистов — это инвестиции в будущее нашей промышленности. Уверен, многие из этих девушек станут гордостью легкой промышленности Подмосковья», — подчеркнул глава Дмитровского округа Иван Курданин.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что с началом нового учебного года в регионе увеличится число учащихся по федеральной программе «Профессионалитет», так как заработают еще 7 соответствующих кластеров. В настоящее время по программе «Профессионалитет» обучение проходят более 6 тыс. учащихся. Это образовательная программа подготовки кадров, разработанная для средних специальных учебных заведений России.