В Дмитрове прошел первый этап командных соревнований по шахматам

В Центре развития физической культуры, спорта и отдыха, отделение Шахматного клуба, прошли игры первой группы первого этапа командных соревнований по шахматам Единой школьной лиги Московской области, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

За право продолжить участие во втором этапе боролись четыре команды из школ Дмитровского округа.

По итогам турнира первое место заняла команда Инженерной школы Дмитрова, набравшая 22,5 очков. На втором месте расположилась Дмитровская школа № 8 с 19,5 очками. Третье и четвертое места заняли Синьковская школа № 2 и Дмитровская школа № 2 соответственно, с 18,5 и 13,5 очками.

Лучшим участником стал учащийся Инженерной школы Дмитрий Виногоров, набравший 6,0 очков из 6 игр на первой доске.

Временно исполняющий полномочия главы Дмитровского городского округа Иван Курданин отметил, что шахматы — это не только игра, но и важный элемент образовательного процесса, который развивает логическое мышление и стратегическое планирование.

Две лучшие команды по результатам соревнований, Инженерная школа и Дмитровская школа № 8, продолжат борьбу в следующем этапе соревнований.

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