В Дмитрове прошел форум по искусственному интеллекту для педагогов Подмосковья

Межмуниципальный форум «Координаты перемен 3.0» прошел в Инженерной школе Дмитрова и объединил более 300 педагогов из округов Подмосковья. Участники обсудили применение искусственного интеллекта в обучении и представили школьные проекты, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

Форум собрал представителей Дмитрова, Дубны, Талдома, Электростали, Сергиева Посада, Лобни, Мытищ, Долгопрудного, Клина, Королева и Солнечногорска. В мероприятии также участвовали молодые ученые университета «Дубна», специалисты СберОбразования, представители «Цифриум» и центра знаний «Машук».

На площадке представили проекты школьников в сфере искусственного интеллекта, в том числе работы финалистов Фестиваля ИИ и номинантов направления «Идея будущего». В ходе пленарного заседания наградили победителей конкурса «ИИ в школе: от теории к практике». Деловая программа включала 10 тематических секций, где обсудили цифровизацию образования, мотивацию учеников, сотрудничество школ и вузов и развитие молодежных ИИ-проектов.

Отдельное внимание уделили проекту «Ассистент преподавателя» на основе генеративного ИИ. Решение помогает готовиться к занятиям, создавать персонализированные задания и получать методические рекомендации.

«Искусственный интеллект уже становится важной частью образовательного процесса. Наша задача — не только внедрять современные технологии, но и формировать у педагогов и школьников ответственное и осознанное отношение к их использованию. Такие форумы помогают обмениваться опытом и вырабатывать эффективные практики», — отметила первый заместитель министра образования Московской области Анна Гребцова.

Форум стал частью работы по развитию региональной образовательной среды и внедрению цифровых решений в школьную практику.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что перед властями региона стоит задача внедрить технологии искусственного интеллекта максимально во все сферы.

«Дело в том, что Московская область огромна. Как ты можешь управлять большими системами, не имея показатель, не применяя современный менеджмент? И искусственный интеллект — это лишь следующая история про технологии. Сначала мы все оцифровали — сколько работает МРТ, как учится ребенок, как записаться к врачу. Эта оцифровка дала нам большие данные. И эти большие данные человек не в состоянии обрабатывать», — сказал Воробьев.