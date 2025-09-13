В Дмитрове продолжаются муниципальные выборы

В Дмитровском муниципальном округе продолжается голосование по выборам в совет депутатов. В школах и библиотеках царит атмосфера настоящего праздника, где за свое будущее голосуют целыми семьями, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Особое внимание на этих выборах к тем, кому нужна помощь. На избирательном участке № 245, где голосуют слабовидящие люди, им помогают волонтеры, которые прошли необходимое обучение, и работа идет без единого замечания.

В библиотеке на участке № 259 членам комиссии, которые по совместительству являются библиотекарями, приходится проявлять другую заботу — занимать малышей, пока их родители делают свой выбор. Для этого в холле транслируют мультфильмы.

А на участке № 3720 для юных гостей приготовили целую коробку сюрпризов. «Это мы приготовили для детишек: брелоки, значки, наклейки, фигурки героев популярных мультфильмов, — с улыбкой рассказывает председатель комиссии Юлия Бирюкова. — Вчера угощали детей конфетами»

Несмотря на субботний день, избиратели идут на участки «волнами». Но главный пик активности, по единодушному мнению председателей УИК, ждут в воскресенье.

Самое частое наблюдение от членов комиссий — у людей прекрасное настроение. «Большинство воспринимает день выборов как праздник, это — наша добрая традиция», — отмечают в УИК № 245.

Эту мысль поддерживает и председатель другого участка Ольга Ланская: «Вчера было много улыбок. Люди признавались, что для них выборы остаются праздником. Для тех, кто постарше — с детства, для молодых — потому что они помнят, как ходили голосовать их родители».

Голосуют все: от будущих мам до новоселов. Истории избирателей в этот день особенно трогательны. Молодой человек на участке № 249 объяснил свой приход просто: он хочет, чтобы Дмитров оставался «красивым, зеленым и развивающимся городом для людей».

Дмитровчанка Юлия пришла на участок № 250 с детьми — Региной и пятилетним Богданом. Право опустить заполненный бюллетень в урну она доверила сыну.

«Мне понравилось кидать важную бумагу в большую прозрачную коробку с гербом России, — поделился впечатлениями мальчик. — И когда я вырасту, я тоже буду делать, как мама и папа — выбирать разных людей, чтобы они потом работали для людей хорошо».

Даже те, кто физически не может прийти на участок, не остаются в стороне. Алина Саблина, которая через две недели ждет рождения сына и находится на сохранении в роддоме, проголосовала онлайн.

«Я не могу остаться равнодушной к тому, что происходит в городе, где я живу, — объяснила она. — Пара минут на „Госуслугах“ — и ты проголосовал, твой голос учтен. Это очень удобно и надежно».

Проявил активность и новый житель города. Купив квартиру в Дмитрове летом, он пришел на участок № 3719 и с удивлением обнаружил, что его нет в списках. «Как так? Вот я теперь дмитровчанин, вот прописка, а меня в списках нет! Как же голосовать?» — спросил он. Члены комиссии оперативно внесли его данные в дополнительный список, и он смог выполнить свой гражданский долг.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что дистанционное электронное голосование позволяет, не выходя из дома, обсудить с семьей и близкими свой выбор.

«Высокая явка в том числе обусловлена тем, что современные элементы голосования, в том числе электронного голосования, позволяют тебе, не выходя из дома, за ужином или за обедом со своей семьей, близкими обсудить и соответственно сделать свой выбор. <…> Очевидно, что это дает процент явки, это очень хорошо, выше легитимность», — сказал Воробьев.

«Для нас крайне важно, что выборы проходят в спокойной и доброжелательной обстановке. Это говорит о зрелой гражданской позиции дмитровчан. Люди приходят на участки целыми семьями, понимая, что от их решения зависит будущее нашего общего дома — Дмитровского округа. Создание комфортных условий для всех избирателей, включая маломобильных граждан и молодые семьи, — наш приоритет», — прокомментировал врип главы Дмитровского округа Михаил Шувалов.

