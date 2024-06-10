В Дмитрове поздравили сотрудников учреждений с профессиональным праздником

8 июня отмечался день социального работника. На выходных в Дмитровском округе в ЦДК «Созвездие» глава округа Илья Поночевный вручил грамоты и благодарственные письма тем, кто делом своей жизни выбрал помогать другим. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Благодаря их заботе и внимательности пожилые люди, люди с ограниченными возможностями и дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию, получают помощь и поддержку.

«Уважаемые работники социальной сферы, благодарю вас за верность профессии, за ваши добрые сердца и чистые помыслы. Вы помогаете людям стать увереннее, а значит — счастливее!» — сказал Илья Поночевный.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям отметил, что социальные льготы получают 3 млн жителей Подмосковья.

«До сих пор для подтверждения статуса нужно было носить с собой разные отдельные документы. Мы предложили удобную, на наш взгляд, услугу — электронное удостоверение, и на примере с многодетными увидели, что только 20% оформляют бумажное удостоверение. Абсолютное большинство оформляет это в «цифре», — уточнил Воробьев.