В Дмитрове появилась новая активность для долголетов

Долголеты могут почувствовать себя настоящими исследователями, которые отправились на поиски затерянных артефактов в таинственном лесу.

У участников проекта «Активное долголетие» неделя расписана по минутам. Например, участники арт-студии «Переполох» не только поражают своим танцевальным и вокальным мастерством, но и доказывают, что увлеченному человеку — возраст не помеха.

Поклонники гольфа утверждают, что этот вид спорта улучшает качество жизни и способствует долголетию. Он помогает снять стресс, пережить и отработать различные состояния, а также перезагрузиться.

Без велопрогулок по нашей знаменитой велодорожке ВЕЛО1 вдоль канала им. Москвы многие участники проекта не представляют свой день. Это отличный способ поддерживать тело в тонусе. Выезды на природу особенно важны для пожилых. Они не только помогают разнообразить досуг, любоваться природой, но и способствуют улучшению здоровья.

Еще один вид полезной деятельности долголетов — музыка. Она помогает отвлечься от забот и зарядиться позитивом. Недавно из состава участников проекта образовался ансамбль «Мужское трио».

Жители «серебряного» возраста заботятся не только о своем здоровье, но и о духовном развитии. В этом им помогает йога, которая учит прислушиваться к себе и отрываться от суеты. Она позволяет держать тело в тонусе, пробовать что-то новое и расслабляться.

«Проект „Активное долголетие“ очень популярен у наших пожилых жителей. И во многом этому способствует само расположение города и округа — природа, спортивные объекты, открытые площадки, водоемы, живописные окрестности — все это располагает к занятиям спортом движению, исследованиям и открытиям, не уезжая далеко от дома», — поделился глава Дмитровского городского округа Илья Поночевный.

Посещение выставок и музеев — давно полюбившаяся практика для участников проекта «Активное долголетие». Например, из недавних мест — Павловский Посад, где они посетили Музей космонавта В. Быковского и познакомились с его профессиональной деятельностью. Также экскурсанты осмотрели экспозицию Павлово-Посадского историко-художественного музея и преклонились перед святынями Храма Вознесения на Городке.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее в ходе ежегодного обращения к жителям призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.