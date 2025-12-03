В Дмитрове открыли новый каток и зажгли главную елку 1 декабря

В Дмитрове 1 декабря на центральной площади прошел праздник открытия главной елки и нового катка с искусственным льдом, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Праздник «Засверкай огнями, елка!» состоялся 1 декабря на центральной площади Дмитрова. Для гостей организовали интерактивную программу с участием творческих коллективов, а также выступлениями Деда Мороза, Снегурочки и сказочных персонажей. Мероприятие посетил глава Дмитровского округа Михаил Шувалов.

В этот день на Торговой площади торжественно открыли новый каток с искусственным льдом, рассчитанный на 200 человек. Каток оснащен прокатом коньков, теплой раздевалкой, туалетами и фуд-кортом. Он будет работать ежедневно.

Бесплатные билеты можно получить онлайн на сайте sport.mosreg.ru или в павильоне катка в порядке живой очереди. Жители отметили удобство нового катка и положительно оценили организацию праздника.

Глава округа поблагодарил губернатора Московской области Андрея Воробьева за поддержку проекта и пригласил жителей активно пользоваться новой инфраструктурой.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил с наступающими новогодними праздниками детей участников СВО, которые посетили губернаторскую елку. Глава региона поприветствовал гостей и пожелал, чтобы в 2025 году исполнились их самые заветные желания.

«Хочется пожелать каждому из здесь присутствующих, чтобы все, что задумали, о чем мечтаете, получилось. Мы со своей стороны постараемся сделать так, чтобы эти самые смелые желания, самые смелые мечты были реализованы. Обнимаем вас и поздравляем с наступающими праздниками! Пусть новогодние каникулы пройдут хорошо!» — высказался Воробьев.