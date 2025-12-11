В Дмитрове открыли мемориальную доску в честь погибшего на СВО Игоря Бурова

В Дмитрове 10 декабря на здании школы № 3 установили мемориальную доску в память о выпускнике Игоре Бурове, погибшем при исполнении воинского долга на специальной военной операции, сообщает пресс-служба администрации Дмитровского округа.

Мемориальная доска появилась на фасаде Дмитровской школы № 3, где учился Игорь Буров. В церемонии открытия приняли участие глава округа Михаил Шувалов, депутат Московской областной думы Марина Шевченко, депутаты совета депутатов, отец Игоря — Олег Буров, а также педагоги и учащиеся школы.

Игорь Буров окончил школу до 9 класса, затем получил специальность механика-водителя в Дмитровском институте непрерывного образования. После срочной службы в армии он добровольно отправился на специальную военную операцию. 14 марта 2022 года Игорь погиб вместе с экипажем танка, выполняя боевую задачу. Посмертно он был награжден орденом Мужества.

На церемонии Михаил Шувалов отметил, что Игорь стал примером мужества и достоинства для школьников. Депутат Марина Шевченко и настоятель Троицкого храма Стефан Мартынюк подчеркнули, что поступок Игоря должен вдохновлять молодое поколение. Отец героя поблагодарил всех за сохранение памяти о сыне.

Почетное право открыть доску предоставили классному руководителю Наталье Зиничевой и отцу Игоря. После церемонии участники почтили память минутой молчания и возложили цветы. Старшеклассники отметили, что гордятся своим земляком и считают установку доски важным событием для школы.

