В Дмитрове открыли бассейн после капремонта

После комплексной модернизации открылся бассейн «Дельфин» в Дмитрове. Главной целью масштабного обновления стало создание комфортных и доступных условий для всех категорий посетителей. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В ходе работ специалисты заменили кровлю над плавательной чашей, покрасили стены в фойе и чаше бассейна. Для большего удобства в раздевалках установили новые двери, а в фойе появились новые удобные многоместные секции стульев.

Особое внимание в рамках модернизации уделили созданию безбарьерной среды. Теперь маломобильные посетители смогут легко попасть в здание благодаря новой подъемной платформе на крыльце и более широким входным дверям. Для комфортного спуска в воду был закуплен переносной мобильный подъемник. В планах — адаптация резервной раздевалки.

Все работы были проведены за счет средств субсидии из бюджета Дмитровского муниципального округа.

«Нам было важно создать современное, безопасное и, что крайне важно, доступное пространство, где каждый сможет с удовольствием проводить время. Уверен, что обновленный «Дельфин» станет одним из самых популярных спортивных объектов в округе», — отметил глава Дмитровского округа Михаил Шувалов.

«Дельфин» предлагает своим гостям просторную 50-метровую чашу с восемью дорожками и глубиной 2,2 метра. За чистоту воды отвечает современная система очистки, которая использует минимальное количество хлора, делая плавание более комфортным.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в каждом городе Подмосковья отмечается огромная востребованность спортивных объектов.

«Поэтому мы стараемся активно развивать инфраструктуру. Это и лыжи, и спортивные объекты, бассейны», — сказал Воробьев.