В Дмитрове определили финалистов конкурса «Таланты Первых Подмосковья»

В Дмитровском муниципальном округе состоялся финальный очный этап масштабного регионального конкурса «Таланты Первых Подмосковья» в номинациях «Вокал» и «Живопись». Творческое состязание, посвященное выявлению и поддержке одаренной молодежи, собрало лучших юных вокалистов и художников из более чем 15 муниципалитетов региона. Мероприятие прошло при поддержке администрации Дмитровского муниципального округа, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

С приветственным словом к участникам и гостям обратилась депутат Московской областной Думы Марина Владимировна Шевченко, пожелавшая конкурсантам удачи и вдохновения. В знак признательности местное отделение «Движения Первых» преподнесло Марине Шевченко памятный подарок — набор брендированной продукции Движения.

Оценку выступлений в номинации «Вокал» проводило авторитетное жюри, в состав которого вошли признанные профессионалы музыкальной индустрии: Роман Ковалев — музыкант, лауреат всероссийских, международных конкурсов, руководитель вокально-инструментальной студии звукозаписи Kovalev Records, художественный руководитель филиала «Княжево» ЦДК «Созвездие»; Александр Сербин — певец, шоумен, автор песен, выступавший на одной сцене с Николаем Басковым, Ларисой Долиной, Димой Биланом и другими звездами; Иван Аверкин — артист, преподаватель, лауреат международных и всероссийских конкурсов, участник телепроекта «Ярче звезд», участник музыкальных проектов Ларисы Долиной, Григория Лепса.

Конкурсный день стал настоящим праздником искусства. Все участники продемонстрировали высокий уровень подготовки, артистизм и волю к победе. Особенным моментом стало решение Романа Ковалева учредить свой специальный приз — сертификат на бесплатную запись песни в его профессиональной студии для одного из конкурсантов.

После завершения основной программы для юных вокалистов был организован мастер-класс от Ивана Аверкина, где каждый желающий мог получить ценные советы от опытного наставника.

В номинации «Живопись» также было представлено много интересных работ: разные взгляды на мир, живописные уголки родного края, а у некоторых — просто то, что трогает душу! Выставка привлекла внимание зрителей всех возрастов, и каждый нашел для себя ту самую картину, которая ему по душе.

После подсчета оценок жюри участников в этой номинации ждал увлекательный мастер-класс по коллажированию от партнера конкурса, мастера своего дела, графического дизайнера фиджитал-проекта «Удобный город» Кирилла Дахова.

Как отметил врип главы Дмитровского муниципального округа Михаил Шувалов: «Проведение такого значимого для Подмосковья конкурса на нашей земле — это большая честь и ответственность. Мы видим, с каким энтузиазмом молодежь раскрывает свои таланты, и наша задача — создавать все условия для их реализации. Убежден, что подобные проекты не просто выявляют одаренных детей, но и формируют сильное, творческое будущее для всего нашего региона».

Однако конкурс еще не завершен. 18 октября в Центральном дворце культуры «Созвездие» состоится гала-концерт, где будут объявлены имена победителей и призеров во всех номинациях. В программе мероприятия — выступления лучших конкурсантов, которые подарят зрителям незабываемый праздник искусства.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.