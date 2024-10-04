В Дмитрове обустроили сквер у Борисоглебского мужского монастыря

Борисоглебский монастырь XIV века — одно из самых популярных туристических мест Дмитрова. Монастырь действующий, в нем проживают монахи и послушники, при этом вход на территорию свободный. Рядом с монастырем — небольшой сквер, в котором установлен памятник первым русским святым — братьям Борису и Глебу. Сам сквер и площадь вокруг памятника уже давно требовали ремонта, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Так, по поручению главы Дмитровского округа провели работы по асфальтированию парковой зоны, установке новых лестниц с перилами, скамеек, урн. Также около памятника было выполнено мощение брусчаткой. Оборудовали и новое уличное освещение с видеонаблюдением. Работы были проведены быстро. Подрядчик уложился в 3 недели.

«В Дмитровском округе активно реализуется программа благоустройства общественных территорий. Приводим в порядок и делаем комфортными скверы, парки, набережные. Все работы стараемся проводить в соответствии с запросами наших жителей», — прокомментировал глава Дмитровского городского округа Илья Поночевный.

«Я часто бываю в нашем Борисоглебском монастыре. Это очень красивое, наполненное духовностью место! Здесь много верующих, пришедших в храм на службу, а также много туристов. В последнее время с большим удовольствием наблюдала за продвижением работ по благоустройству у памятника святым — братьям Борису и Глебу у стен монастыря. Специалисты работали быстро и аккуратно, поэтому и сделали все качественно. Теперь здесь стало еще красивее и комфортнее!» — поделилась жительница Дмитрова.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в Подмосковье власти находят ресурсы, чтобы привести в порядок парки и скверы.

«Мы целенаправленно уже много лет находим ресурсы, чтобы привести в порядок городские парки, которые помнят и знают разные поколения», — сказал Воробьев.