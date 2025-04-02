В Дмитрове обсудили развитие образования и повышение зарплат педагогов

В администрации Дмитровского муниципального округа состоялся традиционный «Час образования». На встречу были приглашены руководители крупнейших образовательных комплексов округа, чтобы обсудить актуальные вопросы развития сферы обучения и воспитания детей. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

В начале мероприятия глава Дмитровского муниципального округа Иван Курданин подчеркнул важность совместной работы.

«Мы — одна команда, и это позволяет нам эффективно решать задачи в такой сложной сфере как образование. Вкладывая сегодня силы и средства в наших детей, мы вкладываемся в наше общее будущее», — сказал глава округа.

Одной из ключевых тем обсуждения стало увеличение доходов сотрудников образовательных учреждений. В прошлом году средняя зарплата в отрасли составила 71 908,88 рублей, превысив установленный правительством Московской области ориентир в 70 тыс. рублей. Однако в отдельных учреждениях, например, в детских садах и центрах дополнительного образования, уровень оплаты труда остается ниже.

«С 1 апреля сотрудники двух наших центров дополнительного образования и части детских садов будут получать стимулирующие выплаты повышенного уровня. Также мы проведем небольшие организационно-штатные мероприятия, перераспределим нагрузку с учетом вакансий, чтобы иметь возможность повысить сотрудникам оплату труда», — рассказала заместитель главы округа Ирина Костышина.

Благодаря принятым мерам, уже к началу нового учебного года зарплаты в образовательной сфере выровняются и достигнут уровня, установленного правительством региона.

«Наша задача — не просто выполнять плановые показатели, а создавать комфортные условия для педагогов и учеников. Это важная задача для развития всего округа. Мы идем к этому вместе!» — сказал глава Дмитровского муниципального округа Иван Курданин.

Отдельное внимание во время мероприятия уделили возведению пристройки к Внуковской школе. Ирина Костышина сообщила, что для нового здания уже заказано качественное и функциональное оборудование.

Еще одной важной инициативой стало создание в округе федерации футбола. Это позволит не только проводить турниры на более высоком уровне, но и присваивать юным спортсменам спортивные разряды.

Глава муниципалитета поддержал эту идею, отметив ее значимость для развития детского спорта.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что одна из важнейших задач — поиск учителей для работы в школах.

«За эти годы мы построили большое количество школ и стараемся наполнить их не только оборудованием, компьютерами, интерактивными досками, робототехникой, но и решить важнейший вопрос — наша задача: настойчиво искать учителей, преподавателей», — отметил Воробьев.