В Дмитрове наградили победителей конкурса рисунков «Помним»

В музее-заповеднике «Дмитровский кремль» состоялось торжественное награждение победителей конкурса рисунков «Помним», посвященного 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщила пресс-служба подмосковного отделения партии «Единая Россия».

Мероприятие прошло в рамках региональной программы «Успех V единстве поколений», направленной на сохранение памяти о героизме народа и укрепление связи между поколениями. В конкурсе приняли участие юные художники из Дмитровского округа, представившие свои работы, посвященные подвигу советских солдат и тружеников тыла.

Почетными гостями церемонии стали секретарь местного отделения партии «Единая Россия», глава Дмитровского округа Иван Курданин, депутат фракции «Единая Россия» Михаил Зернов, а также участники предварительного голосования партии Екатерина Коноплева и Владимир Гасков. Они поздравили ребят с творческими достижениями, вручили грамоты и памятные подарки, подчеркнув значимость патриотического воспитания молодежи через искусство и личный пример.

«На Дмитровской земле мы свято чтим память всех героев — и ветеранов Великой Отечественной войны, отстоявших нашу свободу, и современных защитников, сражающихся с неофашизмом. Особенно ценно, что подрастающее поколение через творчество осмысливает эту великую историю. Каждая детская работа о войне и подвиге — это уже победа, вклад в сохранение нашей памяти и традиций. Благодарю родителей и педагогов за воспитание в детях истинного патриотизма и уважения к героям Отечества», — отметил Иван Курданин.

Участница предварительного голосования от «Единой России» Екатерина Коноплева отметила, что очень важно, чтобы молодое поколение не только знало историю своей страны, но и чувствовало личную связь с подвигами своих предков.

«Конкурс „Помним“ помогает ребятам через творчество выразить благодарность и уважение к героям Великой Отечественной войны, воспитывает в них гордость за нашу Родину. Такие инициативы укрепляют единство поколений и сохраняют память живой. Отмечу, что вовлечение кандидатов предварительного голосования в партийные мероприятия — безусловный плюс. Уже на этом этапе каждый получает бесценный опыт», — подчеркнула Екатерина Коноплева.

Завершилось мероприятие интерактивной акцией, старт которой дал секретарь местного отделения «Единой России» Иван Курданин, оставив отпечаток ладони на картине. После чего к акции присоединились остальные участники. Этот символический жест стал воплощением единства поколений и преемственности патриотических традиций.

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