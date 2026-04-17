В Дмитрове наградили лучших работников Подмосковья

Торжественная церемония в честь Праздника труда Подмосковья прошла 17 апреля в Центральном дворце культуры «Созвездие» в Дмитровском округе. Отличившимся жителям вручили награды губернатора Московской области и регионального парламента, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

В Подмосковье ежегодно в третью субботу апреля отмечают Праздник труда Подмосковья. В этот день представители правительства региона вручают награды губернатора работникам, добившимся профессиональных успехов.

В Дмитрове в церемонии приняли участие министр культуры и туризма Московской области Василий Кузнецов, глава округа Михаил Шувалов, депутат Московской областной думы Александр Орлов и председатель координационного совета профсоюзов округа Татьяна Черныш.

«День труда в регионе можно назвать молодым праздником, но он уже стал доброй традицией. В его рамках проходят дни открытых дверей, конкурсы, выставки и встречи с трудовыми коллективами. Самый важный момент — вручение наград за профессиональные достижения», — отметил Василий Кузнецов.

Министр вручил благодарности и благодарственные письма губернатора представителям предприятий, учреждений здравоохранения, ЖКХ, общественных организаций и бизнеса. Отдельные награды получили работники промышленных предприятий, медицинские специалисты, руководители организаций и представители ветеранского сообщества. Также на мероприятии вручили благодарственные письма главы округа, почетные грамоты и награды профсоюзов. Для гостей выступили творческие коллективы Подмосковья.

Ранее Андрей Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям Подмосковья отметил стабильность экономики региона.

«Я хотел бы поблагодарить всех руководителей предприятий, здесь есть очень достойные, авангард нашей промышленности, руководители заводов, и есть бизнес, который открывает новые предприятия», — сказал губернатор.