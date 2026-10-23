В Дмитрове начали второй этап очистки Инженерного пруда

Инженерный пруд очищают с 7 октября по Народной программе «Единой России» и партийному проекту «Чистая страна». Ход работ проверил депутат фракции «Единая Россия» Виктор Колосов вместе с представителями общественных организаций и жителями.

Представитель отдела экологии администрации Дмитровского округа Виктория Караулова рассказала, что на первом этапе из пруда удалили всю растительность. Сейчас плавающие экскаваторы извлекают ил и выгружают его на берег. На третьем этапе отложения вывезут на специализированные полигоны для утилизации. Завершить работы планируют к 30 октября.

Площадь пруда составляет почти 2,5 гектара. Жители сами просили очистить водоем — популярное место отдыха и прогулок.

«Мы держим ход работ на контроле», — сказал Виктор Колосов.

Жительница округа Надежда Прусова рассказала, что тоже направляла наказ об очистке пруда. Она часто гуляет здесь, видела необходимость ухода за водоемом и рада, что работы активно идут.

«Инженерный пруд вошел в список наказов, которые собирали сами жители. Для них важно, чтобы место, где они любят проводить время, было благоустроено и безопасно, поэтому процесс контролируем вместе с горожанами», — отметил секретарь местного отделения партии «Единая Россия», глава Дмитровского округа Михаил Шувалов.

Всего в этом году механизированным способом приведут в порядок 16 прудов общей площадью около 5,5 гектара, 13 уже готовы. Округ вошел в программу «100 прудов и озер»: по программе министерства экологии очистили пруд в Ассаурово и более 100 гектаров озера Круглое. До конца года по Народной программе «Единой России» приведут в порядок пруды в деревнях Рождествено и Сокольники.

Сохранять уникальную природу России помогает нацпроект «Экологическое благополучие». По нему отдельное внимание уделяют защите местной флоры, фауны и развитию туризма - очищают водохранилища, расчищают русла рек, озера и прибрежные зоны, оберегают леса и природные территории. Важно сохранять заповедные места и беречь их обитателей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что тема экологии актуальна для Московской области.

«Тема экологии всегда актуальна для любой территории, в том числе, для Подмосковья, где живет, отдыхает, гуляет, работает большое количество людей. Мы поставили задачу, чтобы в территориях, в городах Подмосковья не было «грязных» предприятий, которые существенно влияют на экологию, доставляют хлопоты жителям. Эта работа ведется весьма успешно», — сказал Воробьев.