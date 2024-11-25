В Дмитрове готовят будущих профессионалов в области транспортной безопасности

Студенты Дмитровского института непрерывного образования приняли участие в мастер-классе «Автоматизированные системы управления на транспорте в аэропорту», передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Студенты специальности «Организация перевозок и управление на транспорте (по видам)» продемонстрировали методы досмотра авиапассажиров и их багажа:

- инновационные технологии для досмотра пассажиров в аэропорту;

- рентгеновские системы досмотра багажа (интроскоп).

В ходе мастер-класса студенты продемонстрировали передовые методы досмотра, включая использование рентгеновских систем, таких как интроскоп, для анализа багажа. Участники смогли распознать потенциально опасные предметы по теневому изображению на экране монитора, используя цифровой рентгенографический двухэнергетический сканер. Эта технология позволяет присваивать различные цвета материалам с различной атомной массой, что значительно облегчает идентификацию объектов внутри багажа. Студенты также научились выявлять взрывчатые вещества, керамические и органические предметы.

«Мы гордимся тем, что дмитровские студенты не только осваивают теорию, но и активно применяют её на практике. Такие мероприятия способствуют подготовке квалифицированных специалистов, которые будут отвечать за безопасность наших граждан», — отметил временно исполняющий полномочия главы Дмитровского округа Иван Курданин.

Задачей производства досмотра является своевременное предупреждение и пресечение попыток перевозки запрещенных предметов на воздушном транспорте.

В Подмосковье хорошие результаты в сфере образования благодаря открытости школ к нововведениям и диалогу с обществом, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Особенно я хочу отметить наши флагманские школы, но подчеркнуть не их привилегированность, а то, что они всегда открыты (к диалогу, к чему-то новому — ред.)», — сказал Воробьев.