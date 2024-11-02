В Дмитрове депутаты провели прием граждан

В этот день к ней обратились 7 заявителей. Обращения касались оказания помощи с лекарствами после операции, капитального ремонта подъезда, контроля за объектами торговли, содержания муниципального жилья и состояния балкона, находящегося в аварийном состоянии.

«Внимательно выслушала каждого, предоставив подробные разъяснения и консультации, а также предложила конкретные шаги к решению обозначенных вопросов», — сказала Марина Шевченко.

Приемы депутатов фракции «Единая Россия» проводятся по предварительной записи. Для этого необходимо обратиться по телефону: 8 (495) 993-92-72.

Марина Шевченко выразила готовность продолжать работу с жителями округа, чтобы оперативно решать возникающие проблемы и улучшать качество жизни в регионе.

«Мы всегда открыты для диалога и готовы оказывать поддержку нашим жителям. Важно, чтобы каждый вопрос был решен максимально оперативно и качественно», — подчеркнула временно исполняющий полномочия главы Дмитровского городского округа Оксана Котова.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил членам правительства региона и главам горокругов внимательно относиться к поручениям жителей и их обращениям по разным вопросам.

«Прошу серьезно отнестись к уязвимым и чувствительным местам, которые беспокоят жителей. Я очень надеюсь, что у каждого есть все необходимые ресурсы для того, чтобы в этот период, по-своему сложный, мы прошли с весьма заметными переменами», — сказал глава региона.