В Дмитрове благоустраивают Аллею Славы

В Дмитрове проходит благоустройство Аллеи Славы, открытой в ноябре 2001 года. Тогда здесь были высажены каштаны, у каждого из которых установили памятные таблички с именами Героев Советского Союза, России, полных кавалеров ордена Славы и Почетных граждан города. В ходе работ эти таблички перенесут на специально оборудованную стену памяти. Вместо брусчатки на пешеходной части аллеи будет уложен асфальт с выделенной полосой для велосипедистов, сообщает пресс-служба администрации округа.

«Протяженность пешеходной зоны составляет более 700 метров. Мы постарались максимально расширить Аллею для удобства как пешеходов, так и велосипедистов. В настоящее время на всей протяженности уложены бортовые камни, высаживаются новые кустарники. Все работы будут завершены до конца ноября при благоприятных погодных условиях», — отметил директор МКУ «ЖКХ и благоустройства» Роман Никитюк.

На Аллее установят скамейки, урны и качели. Кроме того, на Аллее Славы появится освещение, которого раньше не было.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что инфраструктура Подмосковья должна соответствовать ожиданиям жителей.

«В растущем регионе <…> инфраструктура должна соответствовать тому, что ждет человек, чтобы жизнь была комфортной, удобной. Это непростая задача, но очень интересная», — сказал Воробьев.