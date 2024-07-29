В Дмитрове администрация округа провела очередной выездной прием жителей

В работе выездной администрации, которая прошла в Дмитровской школе № 5, участвовали заместители главы Дмитровского городского округа, руководители муниципальных служб и учреждений, а также депутаты. В этот день жители могли обратиться также к главе Дмитровского округа Илье Поночевному и заместителю министра здравоохранения Московской области Максиму Максимову, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Больше всего вопросов касалось содержания жилого фонда, коммунальных услуг и благоустройства придомовых территорий многоквартирных домов.

Так, например, житель улицы Загорской обратился к главе округа Илье Поночевному. Он сказал, что ступени от торгового центра «Русь» до ЦДК «Созвездие» находятся в плохом состоянии, и по ним неудобно ходить. Илья Игоревич ответил, что в следующем этапе благоустройства центральной части города запланирован капитальный ремонт покрытия ступеней и пандусов.

Жительница дома 9 на улице Школьной обратилась с вопросом о неисправной системе канализации. Заместитель главы округа Сергей Колков внимательно выслушал и ответил, что специалисты выедут на место, установят причину неполадки, о результатах обязательно сообщат.

Другая посетительница обратилась к заместителю министра здравоохранения Московской области Максиму Максимову. Она спросила, когда в Дмитровской поликлинике вновь заработает физиокабинет. На время ремонта он переехал в Яхрому, а ей очень нужны физиопроцедуры, и добираться до поликлиники неудобно. Замминистра выслушал ее и сказал, что к 1 октября физиокабинет вновь будет открыт в Дмитрове.

«Я впервые побывала на выездном приеме, и мне повезло, что я смогла задать свой вопрос непосредственно главе округа. Он внимательно выслушал меня и поручил представителю соответствующей службы оказать мне помощь. Глава округа заверил, что лично проконтролирует выполнение этого поручения, и мне обязательно сообщат о результатах.

Это было очень удобно: не нужно было записываться на прием, я просто пришла и сразу же решила свой вопрос. Я очень довольна», — рассказала жительница улицы Центральной.

Удобство такого формата общения отметили и профильные заместители, и жители. Встреча прошла в конструктивном диалоге: обратившиеся получили необходимые консультации и ответы на свои вопросы. Обращения, требующие более детального рассмотрения, взяты на контроль ответственными службами.

Людмила Докучаева, заместитель главы Дмитровского городского округа, отметила, что выездные администрации — удобный формат и для жителей, и для представителей власти. Он позволяет администрации быть максимально близко к людям, а жителям — и вопросы, требующие помощи в решении.

«Каждое сообщение, обращение, вопрос или жалобу мы фиксируем. Что-то можем проработать сразу, на приеме, а что-то берем в работу с обязательным выездом на место, чтобы разобраться и принять решение по устранению. И в обязательном порядке информируем заявителя о принятых мерах», — сказала Людмила Владимировна.

Теперь по итогам приема каждый из жителей имеет возможность оценить полученную консультацию, а также формат «Выездной администрации». Для оценки работы нужно отсканировать QR-код и заполнить небольшую форму обратной связи.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее в ходе ежегодного обращения к жителям призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.