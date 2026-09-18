В Дмитрове 33 жителя «Дома доброты» проголосовали на дому

Жители дома-интерната «Дом доброты» в Дмитрове 33 человека проголосовали по месту пребывания, поскольку не могут самостоятельно добраться до избирательных участков, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В доме-интернате малой вместимости для пожилых людей и инвалидов «Дом доброты» в Дмитрове организовали голосование по месту пребывания. Заявления на его проведение подали 33 проживающих учреждения, которым по состоянию здоровья сложно самостоятельно добраться до избирательных участков.

Голосование прошло в зимнем саду. Члены участковой избирательной комиссии № 263 и наблюдатели выдали жителям бюллетени и разъяснили порядок их заполнения.

«Очень удобно, что приходят к нам сюда, в „Дом доброты“. Добраться до своего избирательного участка было бы для меня затруднительно, а здесь никуда не надо ходить», — рассказала Валентина Калмыкова.

Таисия Пономарева отметила, что не смогла бы самостоятельно доехать до участка на коляске.

Члены участковых избирательных комиссий в дни голосования приезжают к людям, которые по состоянию здоровья или иным обстоятельствам не могут посетить участок. Заявление о голосовании на дому можно подать до 14:00 20 сентября в территориальную избирательную комиссию Дмитровского округа по телефону +7 (496-22) 1-98-05, добавочный 1402.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что растет количество желающих отдать свой голос дистанционно на выборах в Московской области.

«У нас тоже в Подмосковье очень заметно количество желающих проголосовать дистанционно, дома, через портал „Госуслуги“, соответственно, оно тоже растет. И дальнейшим разъяснением того, как это делается, мы также занимаемся. Занимается избирательная комиссия», — рассказал губернатор.