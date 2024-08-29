В Дмитрове 31 августа пройдет вечерняя программа ко Дню города

31 августа на Советской площади Дмитрова в рамках празднования Дня города выступят диджеи BAUR, NEJTRINO и FEEL. Они представят свои миксы на отечественные популярные хиты, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«В этом году принято решение отказаться от праздничного салюта», — прокомментировал глава Дмитровского округа Илья Поночевный.

Также 31 августа с 10:00 до 20:00 в музее-заповеднике «Дмитровский кремль» пройдет акция «Доброе дело». Любой желающий сможет принести гумпомощь для жителей Курской и Белгородской областей или принять участие в мастер-классах по изготовлению окопных свечей и плетению маскировочных сетей.

30 августа у стен Успенского кафедрального собора на Исторической площади состоится концерт Геликон-опера «Время для любви». В программе — только самые яркие и трогательные оперные шлягеры, каждый из которых — это история о любви, силе духа и стремлении к счастью.

Также пройдет торжественная церемония награждения почетных жителей округа. Начало в 18:30. Возрастное ограничение: 12+.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.