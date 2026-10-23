В Дмитрове 28 подросткам вручили первые паспорта

Юные жители Дмитровского округа 22 октября получили первые паспорта на торжественной церемонии в Центральном дворце культуры «Созвездие». Документы вручили 28 подросткам, которым недавно исполнилось 14 лет, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

На церемонию подростки пришли с родителями. По поручению главы Дмитровского муниципального округа Михаила Шувалова участников приветствовала заместитель главы округа Ирина Костышина.

«Желаю, чтобы все цели, которые вы перед собой ставите, обязательно были достигнуты. Никогда не останавливайтесь, даже если что-то не получается сразу: нужно сделать работу над ошибками и двигаться только вперед!» — сказала Ирина Костышина.

Заместитель главы округа зачитала поздравление губернатора Московской области Андрея Воробьева. Он пожелал юношам и девушкам быть достойными гражданами России, любить Родину и делать все возможное для ее укрепления и благополучия.

Ирина Костышина также пожелала подросткам найти надежных друзей, получить хорошее образование и вернуться в родной округ, чтобы работать, создавать семьи и растить детей. После напутствий она вручила паспорта 28 участникам церемонии.

Создать праздничную атмосферу помогли «Волонтеры Подмосковья», которые поддерживали юных участников.

Церемонии проводят ежемесячно. Чтобы принять участие, при подаче заявления на первый паспорт нужно сообщить о своем желании сотруднику МФЦ — подростка включат в список приглашенных.

Практика торжественных вручений паспортов школьникам стартовала в Подмосковье в 2019 году по инициативе губернатора Андрея Воробьева.