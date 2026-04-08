В ДК «Октябрь» Подольска стартовал первый день открытого театрального фестиваля

Открытый театральный фестиваль «На театральных подмостках» стартовал 7 апреля. Он традиционно проводится в двух номинациях: «драматический спектакль» и «художественное слово». Его участниками стал 21 театральный коллектив из Подольска, Москвы и Московской области. На сцене ДК «Октябрь» представят 15 спектаклей, еще 6 в рамках конкурса представят онлайн, сообщила пресс-служба администрации городского округа Подольск.

В номинации «художественное слово» выступят 85 чтецов. «Все костюмы для спектакля, который мы сегодня покажем, шили наши родители: кто-то на заказ, кто-то вручную пришивал детали или даже разрабатывал дизайн платья, потому что постановка переносит зрителя в 19 век, и было важно визуально тоже передать атмосферу этого времени», — поделились воспитанницы театрального коллектива «НОТОЦО».

Традиция фестиваля берет начало в 2017 году. Мероприятие ежегодно проводят в период школьных каникул, приурочивая ко Всемирному дню театра.

Второй день фестиваля состоится 8 апреля. Вечером планируется церемония награждения участников.

