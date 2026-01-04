сегодня в 06:33

В ДК «Металлург» в Подольске завершили ремонт фасада

В микрорайоне Львовский в Доме культуры «Металлург» завершили ремонт фасада. При этом сохранили оригинальную мозаику 1974 года. Художественное панно органично вписалось в новую концепцию фасада и стало выразительным элементом архитектурного наследия, сообщили в пресс-службе местной администрации.

«Здание обрело свежий облик. Специалисты обновили фасадное покрытие и установили стильную подсветку, Дом культуры „Металлург“ теперь выглядит современным. Такие перемены радуют и коллектив, и посетителей», — сказала директор ДК и депутат Совета депутатов Яна Гайша.

В 2025 году учреждение отметило 50‑летний юбилей. В новом году «Металлург» продолжит радовать воспитанников и гостей разнообразными мероприятиями.

Уже 5 января в 12:00 в сквере перед ДК состоится детская игровая программа «В гости к Снеговику». Вход свободный для всех желающих в возрасте 0+.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что досуг и культура — направления, которые власти региона стремятся развивать.

«Строим и обновляем парки, приводим в порядок дома культуры», — уточнил глава Московской области.