В ДК имени Ленина Серпухова прошла военно‑профориентационная встреча

На базе Дворца культуры имени Ленина представители Военного комиссариата Городского округа Серпухов провели военно-профориентационное мероприятие в рамках 11-й Всероссийской акции «Есть такая профессия — Родину защищать». Об этом сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Встреча организована при поддержке Центра по профориентации и трудоустройству молодежи, Комитета по образованию, «Точки роста» и руководства ДК им. Ленина.

Учащимся выпускных классов, юнармейцам, представителям военно-патриотических движений и их родителям рассказали о Вооруженных Силах РФ, престиже военной службы и возможностях обучения в военных вузах.

В 2026 году в перечень образовательных организаций Министерства обороны Российской Федерации вошли 44 учебных заведения. На военно-профориентационном мероприятии у всех желающих была возможность подробно ознакомиться с каждым из них.

Так, на встрече выступили представители Военно-воздушной академии им. Жуковского и Гагарина, Военно-космической академии им. Можайского, Московского ВОКУ, Военной академии РВСН им. Петра Великого Балашихинского и Серпуховского филиалов.

Подобные ознакомительные встречи планируется проводить ежегодно.

