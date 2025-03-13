В ДК им Воровского в Раменском вручили паспорта 15 юным гражданам округа

Накануне 15 юных жителей Раменского округа получили долгожданные паспорта гражданина РФ. Этот день останется в их памяти навсегда, сообщает пресс-служба администрации округа.

Паспорт — не просто документ, это яркий символ того, что перед детьми открывается новая глава жизни, они становятся старше и начинают осознавать свою ответственность перед Отечеством.

Глава Раменского муниципального округа Эдуард Малышев вручил паспорта 15 ребятам и пожелал им, чтобы этот день стал отправной точкой на пути к великим свершениям и успехам.

«Помните, вы — будущее нашей страны. От вас зависит ее процветание, развитие и благополучие. Берегите наш Раменский округ, гордитесь его историей и культурой. Будьте достойными гражданами, уважайте законы и традиции», — пожелал Эдуард Владимирович юным гражданам округа.

Впереди подростков ожидает множество значимых событий. Главное — это ставить перед собой интересные цели и с уверенностью идти к их достижению.

Практика торжественных вручений паспортов школьникам стартовала в Подмосковье в 2019 году по инициативе губернатора региона Андрея Воробьева.

Ранее губернатор региона заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Также Воробьев отметил, что лучшие подмосковные практики цифровизации тиражируются по всей стране.