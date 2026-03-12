В ДК им. Лепсе состоялся большой праздничный концерт Подольской филармонии

9 марта в ДК им. Лепсе состоялся концерт «Мелодии весеннего счастья». Открыли вечер воспитанники танцевального клуба «Идеал» под руководством Галины Максимовой. Их «Жемчужный вальс» под живую музыку эстрадного оркестра под управлением заслуженного артиста России Станислава Прыгунова словно символизировал приход весны — нежной и прекрасной. Эстрадный оркестр и солисты филармонии подарили зрителям настоящий музыкальный праздник, сообщила пресс-служба администрации городского округа Подольск.

Зрители услышали нестареющие хиты: «Наши мамы» в исполнении заслуженной артистки республик Хакасия и Дагестан Натальи Манулик, зажигательную «Ладу» от Николая Агафонова. Задорную композицию «В 45 — баба ягодка опять» представила заслуженная артистка РФ Ольга Шаляпина, а шутливая «Песня про усы» прозвучала в исполнении заслуженного артиста Московской области Павла Быкова.

Специальными гостями вечера стали чемпионы России по гармони Роман Мишин и Георгий Устинов. В дуэте с Ольгой Шаляпиной они исполнили песню «Опять закружило». Также на сцену вышел солист ансамбля «Гармония» Богдан Каминский с песней «А у нас во дворе».

Финальным аккордом концерта стала общая песня «А ну-ка, девушки!», объединившая на сцене всех артистов вечера. Праздник продолжился танцевальной программой, доказав, что лучший подарок к 8 Марта — это хорошая музыка и отличное настроение.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.