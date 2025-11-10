В ДК «Филимоновский» Павловского Посада прошли концерт и выставка «Герои нашего времени»

В воскресенье, 9 ноября, в Доме культуры «Филимоновский» Павловского Посада состоялось масштабное культурно-патриотическое мероприятие, объединившее творческие коллективы и жителей городского округа. Об этом сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Центральным событием дня стала концертная программа «Нас объединяет песнь родная», представившая лучшие номера местных коллективов. Концерт открылся выступлением приглашенных гостей — Ансамбля ложкарей «Стук-перестук» из города Электрогорска, задавших яркий и динамичный тон всему мероприятию.

На сцене ДК «Филимоновский» зрители увидели проникновенные выступления вокалистов, хореографические постановки танцевальных коллективов и мастерство артистов художественного слова. Концерт, который провела Оксана Савкина, прошел в теплой и душевной атмосфере. Зрители активно поддерживали артистов, подпевая и награждая их бурными аплодисментами.

Параллельно с концертной программой, в фойе Дома культуры работала тематическая выставка «Герои нашего времени», организованная Военно-Патриотическим клубом «Патриоты России» МОУ СОШ № 10.

Экспозиция была посвящена Специальной военной операции (СВО) и включала более 40 экспонатов, связанных с текущими событиями и подвигами военнослужащих. Выставка вызвала большой интерес у посетителей, став важным элементом патриотического воспитания и сохранения исторической памяти.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.