В ДК «Чайка» в Лобне прошел день открытых дверей

Во Дворце культуры «Чайка» городского округа Лобня состоялся день открытых дверей. Посетители познакомились с коллективами и творческими студиями ДК. Для них была подготовлена концертная программа, игры и мастер-классы, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

В ходе мероприятия все желающие смогли записаться на понравившиеся направления и присоединиться к творческому коллективу Дворца культуры.

«Поздравляем все с началом творческого сезона. Очень рады видеть, как новых ребят, так и тех, кто вернулся к занятиям после летнего перерыва», — отметили педагоги ДК «Чайка».

Дворец культуры «Чайка» находится в Лобне по адресу: ул. Дружбы, дом 3. Он специализируется на демонстрации и показе кинофильмов, организации творческих коллективов, студий и кружков; организации фестивалей, конкурсов и выставок, а также проведении спектаклей и концертов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что досуг и культура — направления, которые власти региона стремятся развивать.

«Строим и обновляем парки, приводим в порядок дома культуры», — уточнил глава Московской области.