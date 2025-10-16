В детском саду ЖК «Новоград Павлино» в Балашихе завершается остекление

В жилом комплексе «Новоград Павлино» в округе Балашиха строится четвертый детский сад. Трехэтажное здание общей площадью почти 3,5 тыс. кв. м рассчитано на 205 детей от 1,5 до 7 лет. В данный момент строительная готовность объекта составляет 53%. Ожидается, что детский сад введут в эксплуатацию в III квартале 2026 года, сообщает пресс-служба Минжилполитики региона.

На строительной площадке ежедневно задействованы около 30 человек и специальная техника. Ведется комплекс работ: монтаж инженерных систем, остекление и устройство кровли. В ближайшее время начнется облицовка фасада, также запланирован запуск системы теплоснабжения и начало отделочных работ внутри здания. Одновременно с этим уже стартовали работы по благоустройству территории.

В детском саду предусмотрены комфортные условия для пребывания малышей всех возрастных групп — от ясельных до подготовительных. В групповых помещениях есть буфетные, игровые зоны, спальни и раздевалки. Все оснащение адаптировано под возраст малышей. Активные занятия будут проходить в спортивном зале, а для творческих представлений и просмотра детских кинофильмов оборудуют просторный актовый зал. Медицинскую помощь смогут оказать в кабинете врача, а приготовлением еды займутся в помещениях пищеблока.

Проект учитывает доступную среду — входы в детский сад расположены в уровень с землей, внутри здания специальные санузлы, широкие коридоры и вестибюли, расширенные дверные проемы. Входы организованы под навесами для защиты от осадков. Детский сад оснащен современной системой безопасности и учитывает все требования к дошкольным образовательным учреждениям Подмосковья.

Во дворе детского сада создадут прогулочные площадки с детским игровым оборудованием: качелями, развивающими комплексами, стойками и домиками. На каждой площадке появятся теневые навесы, где можно спрятаться в случае непогоды. Физической активностью малыши смогут заниматься на двух спортивных площадках. На территории также проведут озеленение, установят уличное освещение, оборудуют пешеходные дорожки.

Жилой комплекс «Новоград Павлино» расположен в городе Балашиха, в 13 км от МКАД по Носовихинскому шоссе. Все необходимое для комфортной жизни, включая социальную и коммерческую инфраструктуру, находится в шаговой доступности от жилых домов. На территории уже работают три детских сада и школа. В перспективе здесь появятся еще один детский сад на 220 мест, новая школа для 1600 учеников и собственная поликлиника на 750 посещений в смену со станцией скорой медицинской помощи на два автомобиля.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что в ряде новых территорий Подмосковья наблюдается высокий запрос на строительство жилья.

«Запрос на строительство нового жилья в определенных территориях у нас высокий», — сообщил Воробьев.

Он отметил, что в таких городских округах, как Ступино, Дубна, Пущино и Серпухов наблюдается проблема с ростом строительства жилья. Необходимо создать условия, чтобы и там началось активное строительство индивидуального жилья.