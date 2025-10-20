В детском саду «Жар-Птица» прошла ежегодная благотворительная акция «Большая помощь маленькому другу»

В этом году воспитанники, их педагоги и, конечно, активно включившиеся в процесс родители, объединили усилия, чтобы собрать корм и необходимые принадлежности для почти 100 собак, временно проживающих в приюте.



Помощь бездомным животным — это проявление человечности и заботы. Ребята продемонстрировали настоящее сердце, поддержав тех, кто так нуждается во внимании. Воспитывая любовь к животным с детства, мы вместе учим детей состраданию и доброте, а это бесценно.



После завершения сбора родители и дети лично посетили приют, чтобы передать все собранное. Там ребята смогли не только погладить собак и поближе познакомиться с ними, но и узнать больше о жизни и потребностях своих четвероногих друзей.



Эти моменты бесценны: они не только оказывают реальную помощь животным, но и формируют у детей важные человеческие качества — доброту, ответственность и чуткость.

