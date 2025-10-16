В детском саду Раменского округа состоялось мероприятие, приуроченное ко Дню белой трости

Сотрудники Госавтоинспекции совместно с представителями отдела безопасности дорожного движения МКУ «Рамавтодор» организовали в детском саду «Андрюшка» Раменского округа образовательное мероприятие ко Дню белой трости. Об этом сообщила пресс-служба администрации Раменского муниципального округа.

Педагоги дошкольного учреждения провели с детьми тематическое занятие, направленное на формирование уважительного отношения к людям с нарушениями зрения. Воспитанникам рассказали о том, кто такие незрячие и слабовидящие люди, с какими сложностями они сталкиваются при перемещении по городу. Детям объяснили, что белая трость служит для человека с нарушением зрения своеобразными «глазами».

Представители ГИБДД напомнили юным раменчанам основные правила дорожного движения и рассказали о важности использования световозвращающих элементов в темное время суток. Особое внимание уделили вопросам оказания помощи людям с нарушениями зрения при движении по тротуарам и переходе через дорогу.

Организаторы подчеркнули, что люди с проблемами зрения нуждаются в поддержке и терпении со стороны окружающих. По итогам встречи всем участникам мероприятия вручили световозвращающие браслеты.

