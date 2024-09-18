В детском саду Дмитровского округа выполнили ремонт кровли и освещения

В дошкольном отделении Синьковской школы № 2 благодаря всесторонней помощи главы Дмитровского округа представилась отличная возможность решить вопросы улучшения качества условий для пребывания детей. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

«Наш сад очень старый. Он был построен в начале 60-х годов прошлого века. Отлично, что у нас есть возможность благодаря гранту главы поддерживать его в надлежащем состоянии», — рассказала заведующий дошкольным отделением «Колосок» Елена Крамаренко.

Сегодня здесь 228 воспитанников, из которых шестьдесят — это малыши в возрасте от 1,5 до 3 лет. В саду дети занимаются по новым стандартам ФГОС, что позволяет достигать высокого уровня преемственности между дошкольным и общим образованием.

Еще в саду есть и специализированная группа — логопедическая. В ней под руководством опытных педагогов-дефектологов дети как на индивидуальных, так и групповых занятиях исправляют нарушения речи.

В рамках подготовки к новому 2024–2025 учебному году в этом дошкольном учреждении был проведен капитальный ремонт уличного освещения. А в одном из зданий сада капитально отремонтирована крыша над спальными помещениями, цоколь здания, на наружных эвакуационных лестницах появились козырьки. А на перилах лестничных пролетов для обеспечения безопасности детей были установлены дополнительные поручни.

Проверить качество выполненных работ в «Колосок» приехал глава Дмитровского городского округа Илья Поночевный. Он побывал в группах, спортивном и музыкальном залах, проверил территорию сада и пообщался с детьми и сотрудниками сада.

«За последние несколько лет нам удалось решить немало вопросов, связанных с приведением в порядок зданий наших детских садов. Это очень важно, так как наши юные жители округа должны получать дошкольное образование в современных и уютных помещениях, где светло, тепло и безопасно», — подчеркнул Поночевный.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям ранее подчеркнул важность дошкольного образования.

«Важно внедрять аккуратно, с умом все, что нравится детям, что их готовит к школе, что их делает более развитыми в возрасте от 3 до 7 лет», — сказал губернатор.