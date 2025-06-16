В детском оздоровительном лагере «Искра» Красногорска провели уроки живой истории

Серию уроков живой истории, посвященных 80-й годовщине Победы, провели в детском оздоровительном лагере «Искра». Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Красногорск.

Член Красногорского военно-исторического центра «Искатель» Александр Ратьков рассказал воспитанникам о форме, снаряжении и вооружении красноармейцев в годы Великой Отечественной войны, об истории появления различных элементов, их предназначении, о тактико-технических характеристиках и истории появления основных образцов стрелкового оружия.

Урок проходил в форме лекции с вопросами от юных слушателей и ответов на них.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что все детские лагеря на территории региона должны активно задействоваться в летнем отдыхе.

«Наша задача максимально внимательно отнестись ко всему, что связано с летним отдыхом. <…> Также все летние лагеря, которые мы подготовили, также должны максимально активно быть задействованы в отдыхе», — сказал он.