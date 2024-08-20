В детском лагере Подольска провели занятия по безопасности с кинологом

В Подольске в лагере «Ромашка» с детьми четвертой смены провели День профилактики правонарушений с участием кинолога и служебной собаки, передает пресс-служба администрации городского округа.

Ребята приняли участие в викторине, изучили правила безопасного движения и дорожные знаки и светофоры.

Сотрудники кинологической службы показали детям австралийскую овчарку Весту. Кинологи продемонстрировали, как собака чётко выполняет команды и быстро находит в сумках запрещëнные вещества. Ребятам разрешили поиграть с собакой и даже погладить её. Все остались в восторге от общения с четвероногой ищейкой.

Инспектор группы пропаганды ОГИБДД УМВД России по Г. о. Подольск в игровой форме познакомила младшие отряды с правилами безопасности дорожного движения. Ребята называли дорожные знаки, знакомились с устройством полицейского автомобиля и представляли себя в роли хранителей правопорядка. Также им рассказали о юных инспекторах, которые входят в состав «Движения Первых». Затем с детьми повторили правила езды на электросамокатах.

Рассказали ребятам о повышенной зоне опасности на железнодорожных путях и объяснили правила безопасного поведения на железной дороге.

Представитель Российского движения детей и молодежи «Движение Первых» познакомил отдыхающих с возможностями самого знаменитого детского движения школьников и о том, как можно раскрыть свой потенциал.

Участникам мероприятия раздали предупреждающие буклеты и листовки.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.