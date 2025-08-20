В детском лагере Подольска провели соревнования по бегу, мини-футболу и шахматам

В Подольске более 120 воспитанников лагеря «Ромашка» показали свои спортивные таланты на спартакиаде загородных лагерей. Торжественное мероприятие началось с традиционного построения и сдачи рапортов командирами отрядов. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Ребят познакомили с судьями соревнований, которые пожелали им удачи и спортивных достижений. Под звуки гимна России капитаны отрядов вместе подняли флаг.

В спартакиаде приняли участие воспитанники пяти отрядов, четырех оздоровительных и спортивного, специализирующегося на карате. Ребята соревновались в легкоатлетической эстафете, мини-футболе и шахматах. Старшие отряды демонстрировали мастерство в волейболе, а младшие — в пионерболе и «Веселых стартах».

«Первый раз в лагере. Даже не могла подумать, что здесь будет столько интересных активностей! Полюбила спорт всем сердцем и достигла хороших результатов в этой смене, заняла первое место в многоборье ГТО в своем отряде. Уверена, что не останусь без награды на спартакиаде. Покажу свое мастерство на сто процентов!» — сказала воспитанница 4-го отряда Александра Тулупкина.

По результатам соревнований победители и призеры будут награждены медалями и почетными грамотами комитета по физической культуре и спорту администрации Городского округа Подольск.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.