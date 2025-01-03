В Детской больнице МОЦОМДа поздравили пациентку с первым январским днем рождения

В Детской больнице Московского областного центра охраны материнства и детства (МОЦОМД) сегодня царила атмосфера праздника и тепла, когда коллектив детского хирургического отделения собрался, чтобы поздравить юную именинницу с ее днем рождения. Это первый день 2025 года, и специалисты центра решили сделать его особенным для девочки, которая провела здесь немало времени, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

«Подобные мероприятия проходят регулярно в нашем медучреждении в рамках проекта „Служба заботы“, который направлен на улучшение качества обслуживания пациентов в стационарах больниц. Мы стараемся сделать пребывание детей в стационаре максимально комфортным, уделяя внимание не только их физическому, но и эмоциональному состоянию», — рассказал врач отделения Дмитрий Матюшенко.

Этот день стал не только праздником для нашей пациентки, но и напоминанием о том, как важно дарить тепло и поддержку тем, кто в них особенно нуждается. Ведь даже в самые трудные моменты жизнь продолжается, а вместе с ней — надежда и вера в лучшее.

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