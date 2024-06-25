В деревне Родионово в Егорьевском округе благоустроят родник

Строители в настоящее время возводят помост из металлоконструкций и деревянного настила на месте старого, чтобы к роднику можно было легко подойти даже в межсезонье, когда часть этой территории подтапливается.

Участок отсыпят грунтом и керамзитом. Затем строители заменят домик над родником, а также для удобства жителей установят рядом лавочку.

После завершения работ здесь возьмут пробы, чтобы проверить качество воды в этом источнике. В деревне Родионово летом проживают около 50 человек. Все они пользуются родником и местным колодцем, который почистили и благоустроили в прошлом году.

На этот год по муниципальной программе запланировано также благоустройство родника в д. Троица и 54 сельских колодцев, а также строительство 8 новых колодцев.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что власти региона активно инвестируют в проведение благоустройства. Также он отметил, что перемены в рамках благоустройства должны быть в каждом муниципалитете региона.

«Мы сделаем все возможное, чтобы в каждом муниципалитете были важные перемены. Важно также, чтобы все обязательства, о которых мы договариваемся, тоже выполнялись», — сказал глава региона.