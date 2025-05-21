В деревне под Зарайском благоустраивают общественную территорию

В деревне Мендюкино в Зарайске активно идут работы по благоустройству дворового пространства жилого дома № 8. Эти изменения направлены на улучшение качества жизни жителей и создание комфортной городской среды, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

На текущий момент старый асфальт уже срезан, а ветхие бордюры и бетонные площадки возле подъездов демонтированы. Работы ведутся с учетом интересов местных жителей, и совсем скоро они смогут спокойно передвигаться по обновленным дорожкам. Рабочие уже установили новые бордюры, что позволяет четко отделить пешеходную зону от проезжей части, обеспечивая безопасность жителей.

Также началось оборудование дополнительных парковочных мест для автовладельцев, что является важным шагом для решения проблемы нехватки парковки в этом районе. Кроме того, в рамках благоустройства здесь замостили асфальтом популярные среди местных жителей тропинки, которые соединяют двор с магазином и автобусной остановкой. Это значительно упростит доступ к необходимым объектам инфраструктуры и повысит комфорт передвижения для всех жителей деревни. Благоустройство общественной территории в Мендюкино — это часть более широкой программы по улучшению качества жизни в сельских населенных пунктах, направленной на создание комфортной и безопасной городской среды для всех жителей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что Московская область входит в число лидеров по благоустройству. Лидерами являются Москва и Санкт-Петербург.

«Мы — большая территория, 43 тыс. кв. км, занимаем 3 место, потому что 5-6 лет назад мы услышали серьезный запрос от жителей на благоустройство: скверы, общественное пространство, парк, лесопарк — все это меняет качество жизни, когда выглядит соответствующим образом», — сказал Воробьев.